Ситуація на ЗАЕС наближається до небезпечної межі – МАГАТЕ

Фото: з відкритих джерел

На Запорізькій атомній електростанції пошкоджено шість із семи ключових принципів ядерної безпеки, що становить значну загрозу

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час засідання Ради керуючих агентства у Відні, передає RegioNews.

За його словами, з шести зовнішніх ліній електропередач працює лише одна. Якщо з нею щось станеться – станція може залишитися без живлення, що критично небезпечно.



Усі шість реакторів зупинені та перебувають у холодному стані, але Гроссі попереджає: перезапустити їх зараз неможливо, адже станція не готова до цього через проблеми з охолодженням.

Рівень води в охолоджувальному ставку впав до 13,4 м. Якщо опуститься нижче 12 м – система охолодження просто перестане працювати.

Гроссі зазначив, що тимчасові заходи, як-от ізоляція впускного каналу, забезпечують лише короткострокове полегшення. Він наголосив на необхідності довгострокового рішення, зокрема будівництва нової насосної станції.

Окремо він застеріг щодо постійної загрози через бойові дії у безпосередній близькості до об’єкта, що значно ускладнює ситуацію.

"Постійні воєнні дії, зокрема атаки дуже близько до майданчика ЗАЕС, викликають серйозне занепокоєння, додаючи стресу та ризику", – наглосив Гроссі.

Нагадаємо, у липні цього року в районі Запорізької АЕС фіксували задимлення, спричинене лісовою пожежею. У серпні ситуація повторилася – поблизу станції знову з'явилося задимлення. Очевидці в соціальних мережах писали про сильну пожежу на території станції або поруч із нею.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) – найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року – російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.