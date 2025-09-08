Фото з відкритих джерел

Уже з 10 вересня росіяни на окупованих територіях починають нову хвилю паспортизації. Українців масово змушують під тиском оформлювати російські паспорти

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами голови Запорізької ОВА, Івана Федорова, з 10 вересня на окупованих територіях українців, які не оформили російський паспорт, будуть визнавати "нелегальними мігрантами". Мирним жителям погрожують депортацією з їхніх власних будинків.

Іван Федоров розповів, що життя без російського паспорта на окупованих територіях практично неможливе. Людям без документа РФ не надають доступ до:

медичних послуг;

працевлаштування;

на блокпостах відсутність аусвайса – підстава для арешту;

нерухомість без російських "документів" окупанти оголошують "безхазяйною" та конфісковують.

"Але і наявність паспорта не рятує. Якщо ти українець – ти під загрозою", - каже голова Запорізької ОВА.

