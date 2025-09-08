13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 15:57

Українців без паспорта РФ на окупованих територіях погрожують депортувати - голова Запорізької ОВА

08 вересня 2025, 15:57
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уже з 10 вересня росіяни на окупованих територіях починають нову хвилю паспортизації. Українців масово змушують під тиском оформлювати російські паспорти

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами голови Запорізької ОВА, Івана Федорова, з 10 вересня на окупованих територіях українців, які не оформили російський паспорт, будуть визнавати "нелегальними мігрантами". Мирним жителям погрожують депортацією з їхніх власних будинків.

Іван Федоров розповів, що життя без російського паспорта на окупованих територіях практично неможливе. Людям без документа РФ не надають доступ до:

  • медичних послуг;
  • працевлаштування;
  • на блокпостах відсутність аусвайса – підстава для арешту;
  • нерухомість без російських "документів" окупанти оголошують "безхазяйною" та конфісковують.

"Але і наявність паспорта не рятує. Якщо ти українець – ти під загрозою", - каже голова Запорізької ОВА.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях нестача пального стає більш критичною – на більшості заправок його взагалі немає. Інколи з'являється бензин А-92. Проте це все одно не продають більше ніж 50 літрів в одні руки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти окупація Запорізька область
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі
08 вересня 2025, 18:33
Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
08 вересня 2025, 18:29
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
На Житомирщині водій на смерть збив пішохода
08 вересня 2025, 17:57
У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером
08 вересня 2025, 17:56
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу
08 вересня 2025, 17:33
На окупованих територіях росіяни шукають зрадників, які допоможуть відбирати майно людей
08 вересня 2025, 17:25
Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання
08 вересня 2025, 17:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »