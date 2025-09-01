19:33  01 сентября
01 сентября 2025, 22:44

В Запорожье появилась новая подземная школа

01 сентября 2025, 22:44
Фото: zoda.gov.ua
В Павловской общине построили подземное помещение для Семененковского лицея. Теперь дети из региона смогут учиться за партами

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Уже с 1 сентября полторы сотни детей смогли сесть за парты 1 сентября в лицее села Семененково. Здесь появилась новая подземная школа. Учиться учащиеся смогут даже во время угрозы обстрелов.

11-классники говорят, что впервые собрались вместе в классе за последние четыре года. Ведь до этого они были вынуждены учиться дистанционно.

Эта подземная школа рассчитана на 200 учащихся. В две смены учиться смогут 400 учащихся. У подземного лицея 10 аудиторий, спортивный зал на лифт.

В Павловской общине проживает около 450 детей. Местные власти ведут переговоры, чтобы решить логистический вопрос и дать возможность учиться очно для еще большего количества школьников.

Напомним, к сентябрю 2025 г. в Украине планировали завершить строительство 139 подземных школ. По данным МОН, в 2024 году на строительство подземных школ из госбюджета выделили семь с половиной миллиардов гривен, а в 2025-м – более одиннадцати. Дополнительное финансирование поступает из местных бюджетов.

