В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн

На строительство "подземных школ" в Херсонском городском сообществе потратили уже 72,6 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вгору".

Как отмечается, на август 2025 года в Херсонской городской общине на строительство "подземных школ", или как их называют в официальных документах "противорадиационных укрытий", потратили 72 миллиона 627 тысяч 999 гривен 77 копеек.

Эти средства выделены в качестве дотации из государственного местного бюджета.

В настоящее время в городе продолжается строительство противорадиационных укрытий на территории учебных заведений.

Напомним, в мае 2025 года армия РФ разрушила школу в Бериславе Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.