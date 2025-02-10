К сентябрю в Украине откроют 139 подземных школ: где именно

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К сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ

Об этом пишет аналитический портал "Слово и Дело", передает RegioNews .

По данным МОН, в 2024 году на строительство подземных школ из госбюджета было выделено семь с половиной миллиардов гривен, а в 2025-м - более одиннадцати. Дополнительное финансирование поступает из местных бюджетов.

Школы появятся в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Сумской областях.

Харьков стал первым прифронтовым городом, где в 2023 году начали тестировать подземное обучение, открыв первые классы прямо на станциях метро.

В Запорожье планируют открыть десять подземных школ. Отметим, что строительство первой школы в городе завершилось в декабре 2024 года и обошлось в 113 миллионов гривен.

В Херсоне строят три подземные школы, еще одну выделили финансирование. В Кривом Роге в 2025 году планируют открыть три таких школы. В Ахтырском районе Сумщины уже появилась первая подземная школа, рассчитанная на 295 учащихся.

Как известно, из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны России более 25% ныне находящихся в Украине детей лишены возможности полноценно учиться.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге в этом году построят три подземные школы и обустроят еще 53 укрытия.