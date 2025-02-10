17:52  10 февраля
На Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать
09:16  10 февраля
Появилось видео момента попадания российского "Шахеда" в Сумах
10:11  10 февраля
СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов – психотерапевта и диакона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 17:13

К сентябрю в Украине откроют 139 подземных школ: где именно

10 февраля 2025, 17:13
Читайте також українською мовою
фото: budport
Читайте також
українською мовою

К сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ

Об этом пишет аналитический портал "Слово и Дело", передает RegioNews .

По данным МОН, в 2024 году на строительство подземных школ из госбюджета было выделено семь с половиной миллиардов гривен, а в 2025-м - более одиннадцати. Дополнительное финансирование поступает из местных бюджетов.

Школы появятся в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Черниговской, Сумской областях.

Харьков стал первым прифронтовым городом, где в 2023 году начали тестировать подземное обучение, открыв первые классы прямо на станциях метро.

В Запорожье планируют открыть десять подземных школ. Отметим, что строительство первой школы в городе завершилось в декабре 2024 года и обошлось в 113 миллионов гривен.

В Херсоне строят три подземные школы, еще одну выделили финансирование. В Кривом Роге в 2025 году планируют открыть три таких школы. В Ахтырском районе Сумщины уже появилась первая подземная школа, рассчитанная на 295 учащихся.

Как известно, из-за военных действий и регулярных ракетных обстрелов со стороны России более 25% ныне находящихся в Украине детей лишены возможности полноценно учиться.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге в этом году построят три подземные школы и обустроят еще 53 укрытия.

финансирование война обстрелы дети подземная школа
Стало известно, сколько детей Украина вернула домой с начала 2025 года
10 февраля 2025, 14:45
Оккупанты обстреляли школу в Херсоне: есть разрушения
10 февраля 2025, 13:13
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Литве собрали за неделю более €1 миллиона на дроны для Украины
10 февраля 2025, 18:13
Столкновение BMW и Mazda: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими
10 февраля 2025, 18:04
В Черновицкой области из-за осложнений от кори умер ребенок
10 февраля 2025, 17:56
На Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать
10 февраля 2025, 17:52
В Украине прогнозируют гололедицу на дорогах
10 февраля 2025, 17:46
Массированный удар по Донецкой области: возросло количество раненых
10 февраля 2025, 17:37
Народная депутатка предложила сделать Украину "52-м" штатом США
10 февраля 2025, 17:31
Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине
10 февраля 2025, 17:14
В Киевской области задержали серийного убийцу
10 февраля 2025, 17:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »