Фото: zoda.gov.ua

У Павлівській громаді збудували підземне приміщення для Семененківського ліцею. Тепер діти з регіону зможуть навчатися за партами

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Уже з 1 вересня півтори сотні дітей змогли сісти за парти 1 вересня в ліцеї села Семененкове. Тут з'явилась нова підземна школа. Навчатися учні зможуть навіть під час загрози обстрілів.

11-класники кажуть, що вперше зібрались разом у класі за останні чотири роки. Адже до цього вони були вимушені навчатися дистанційно.

Ця підземна школа розрахована на 200 учнів. У дві зміни навчатися зможуть 400 учнів. Підземний ліцей має 10 аудиторій, спортивну залу на ліфт.

У Павлівській громаді живе близько 450 дітей. Наразі місцева влада веде перемовини, щоб розв'язати логістичне питання та дати можливість вчитися очно для ще більшої кількості школярів.

Нагадаємо, до вересня 2025 року в Україні планували завершити будівництво 139 підземних шкіл. За даними МОН, у 2024 році на будівництво підземних шкіл з держбюджету виділили сім з половиною мільярдів гривень, а у 2025-му – понад одинадцять. Додаткове фінансування надходить із місцевих бюджетів.