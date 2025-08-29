15:45  29 августа
29 августа 2025, 14:53

Запорожье готовится к учебному году: что изменится для школьников и родителей

29 августа 2025, 14:53
Иллюстративное фото: из открытых источников
Новый учебный год 2025/2026 в Запорожье начнется в сложных условиях, ведь регион до сих пор находится в зоне повышенного риска. Среди основных вызовов – безопасность детей, нехватка учителей и невозможность предоставить всем школьникам офлайн-образование

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Сейчас на территории Запорожской области физически находятся более 60 тысяч школьников, из которых около 45 тысяч – в Запорожье. Общее количество детей школьного возраста в области составляет более 102 тысяч, поэтому почти половина учится исключительно онлайн.

Важным новшеством стали так называемые "подземные" школы – обустроены укрытия, где дети могут безопасно учиться. В прошлом году благодаря этому проекту в регион вернулось около тысячи школьников.

К началу учебного года будет функционировать уже 15 таких школ, а к концу года их должно стать 24.

"Подземная" школа в Запорожье

В общей сложности в области будет работать около 300 школ, из которых 179 перейдут на смешанный формат обучения – сочетание офлайн и онлайн. Это позволит физически охватить около 60 тысяч детей, хотя не все смогут посещать школы ежедневно.

Для безопасного обучения в области обустроено 132 укрытия. Кроме того, планируется обеспечить детей бесплатным горячим питанием – около 15 тысяч учеников будут ежедневно получать обеды с середины сентября.

Подвоз школьников будет обеспечивать 74 школьных автобуса, к концу года их количество вырастет еще на 24.

Вместе с тем, наибольшей проблемой остается дефицит учителей, в частности, предметников, таких как математики и физики. Для стимулирования кадров с сентября вводятся доплаты: молодые учителя до 35 лет будут получать +35% к зарплате, учителя от 35 до пенсионного возраста – +25%, а пенсионеры – +10%.

Также в регионе продолжают внедрять семейную форму обучения, когда родители берут ответственность за организацию процесса на дому, а школа контролирует и оценивает знания ребенка.

Напомним, в Запорожье появилась первая школа с "энергетической независимостью". Теперь учебное заведение сможет работать всегда, независимо от того, какая ситуация в энергосистеме.

