Фото: иллюстративное

Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает RegioNews.

По предварительной информации местных управлений образования, за парты в этом году сели около 252 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году их было 314 тысяч. Окончательные данные обнародуют после 5 сентября, когда школы завершат формирование классов и предоставят официальные отчеты.

Как отметил Сергей Бабак, разница составляет более 62 тысяч учеников. Среди основных причин – снижение уровня рождаемости и массовый выезд детей за границу в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения.

По его словам, в этом году ситуация с выездом значительно изменилась. Шестилетних детей почти не вывозят, зато часть семей даже возвращается в Украину. В то же время демографические тенденции остаются негативными, и образовательная система будет ощущать последствия еще много лет.

Ранее сообщалось, в Украине не будут финансировать школы с небольшим количеством учеников. В Министерстве образования объяснили это высокими затратами на обучение одного школьника в подобных заведениях.