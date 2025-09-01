19:33  01 вересня
01 вересня 2025, 19:55

Сквер на 8 мільйонів: у Запоріжжі розслідують розкрадання бюджетних коштів

01 вересня 2025, 19:55
Ілюстративне фото
Правоохоронці через суд запросили тимчасовий доступ до документів, які стосуються поточного ремонту скверу на вулиці Бочарова у Шевченківському районі Запоріжжя. Відомо, що відкрито кримінальне провадження

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Підставою для відкриття кримінального провадження стали публікації в ЗМІ, в яких зазначали, що "вартість використаних матеріалів, придбаних дитячих гойдалок, атракціонів та майданчиків, які улаштовано у сквері по вул. Бочарова у Шевченківському районі м. Запоріжжя, є значно завищеною".

Суддя задовольнив запит лише частково. Серед документів, до яких дали доступ правоохоронцям, є оригінали щодо проведення конкурсних торгів; договір з усіма додатковими угодами, специфікаціями, договірними цінами; пояснювальна записка та підсумкові відомості ресурсів до локального кошторису; акти приймання виконаних робіт тощо.

Слід зазначити, що у квітні Управління капітального будівництва Запоріжжя оголосило тендер на ремонт скверу на 8 мільйонів гривень. При цьому були зібрані підписи за проведення слухань, які відбувалися досить скандально. Дитячий майданчик, який спорудили в сквері, в рамках ремонту, дуже швидко став пошкодженим.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині викрито схему розкрадання пального у військовій частині. До злочину були причетні командир роти матеріального забезпечення, командир взводу та водій.

