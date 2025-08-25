Вражеские дроны и артиллерия атаковали два района Днепропетровщины: что известно о последствиях
Российские оккупанты с вечера атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Ночью и утром 25 августа вражеская армия несколько раз обстреливала Никополь FPV-дронами и артиллерией. В результате ударов повреждена линия электропередач.
Ночью россияне попали беспилотниками по Покровской громаде Синельниковского района. В результате атаки загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие и авто.
Напомним, 25 августа россияне нанесли удары по Кушугумской громаде на Запорожье, предварительно – управляемыми авиабомбами. Повреждены дома и коммуникации.
25 августа 2025
07 августа 2025
