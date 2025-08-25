Фото: ОВА

Российские оккупанты с вечера атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Ночью и утром 25 августа вражеская армия несколько раз обстреливала Никополь FPV-дронами и артиллерией. В результате ударов повреждена линия электропередач.

Ночью россияне попали беспилотниками по Покровской громаде Синельниковского района. В результате атаки загорелся дом, пожар ликвидировали. Побиты солнечные панели, дом, частное предприятие и авто.

Напомним, 25 августа россияне нанесли удары по Кушугумской громаде на Запорожье, предварительно – управляемыми авиабомбами. Повреждены дома и коммуникации.