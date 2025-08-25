Фото: Справжнє

Майже пів сотні дітей із села Приморське Василівського району Запорізької області були евакуйовані за останній місяць

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Село розташоване всього за 7 км від лінії фронту, тому залишатися там через посилені обстріли стало надзвичайно небезпечно.

Серед евакуйованих - багатодітна родина Галини Соколової. За два тижні після їхнього виїзду ворог зруйнував їхній будинок, скинувши кілька авіабомб на подвір’я та поруч із ним. За словами жінки, обстріли пошкодили будинки, школу, лікарню та інші об’єкти села.

Багатодітна родина оселилася у Запоріжжі

У Запоріжжі сім’я оселилася у двокімнатній квартирі знайомих. Дітям доводиться звикати до міського життя: замість власного двору вони відвідують дитячий майданчик. Багатодітна мама зазначає, що нові сусіди не завжди привітно ставляться до переселенців, проте родина отримує допомогу у нещодавно відкритому запорізько-німецькому гуманітарному хабі.

Зруйновані будинки у селі Приморське Василівського району

Волонтери забезпечують родини продуктовими наборами, дитячими речами та іншими необхідними предметами. Інші переселенці підтверджують: без допомоги важко починати життя з нуля після втрати житла та всіх речей. Попри труднощі, матері намагаються підтримувати дітей і залишатися сильними, адаптуючись до нового середовища.

Раніше повідомлялося, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Кушугумській громаді на Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зокрема електролінії й газопостачання.