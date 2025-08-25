11:59  25 серпня
На Буковині зафіксували 5-градусний мороз
09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 17:59

В одному з сіл на Запоріжжі евакуювали останніх дітей через постійні обстріли

25 серпня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
Фото: Справжнє
Читайте также
на русском языке

Майже пів сотні дітей із села Приморське Василівського району Запорізької області були евакуйовані за останній місяць

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Село розташоване всього за 7 км від лінії фронту, тому залишатися там через посилені обстріли стало надзвичайно небезпечно.

Серед евакуйованих - багатодітна родина Галини Соколової. За два тижні після їхнього виїзду ворог зруйнував їхній будинок, скинувши кілька авіабомб на подвір’я та поруч із ним. За словами жінки, обстріли пошкодили будинки, школу, лікарню та інші об’єкти села.

Багатодітна родина оселилася у Запоріжжі

У Запоріжжі сім’я оселилася у двокімнатній квартирі знайомих. Дітям доводиться звикати до міського життя: замість власного двору вони відвідують дитячий майданчик. Багатодітна мама зазначає, що нові сусіди не завжди привітно ставляться до переселенців, проте родина отримує допомогу у нещодавно відкритому запорізько-німецькому гуманітарному хабі.

Зруйновані будинки у селі Приморське Василівського району

Волонтери забезпечують родини продуктовими наборами, дитячими речами та іншими необхідними предметами. Інші переселенці підтверджують: без допомоги важко починати життя з нуля після втрати житла та всіх речей. Попри труднощі, матері намагаються підтримувати дітей і залишатися сильними, адаптуючись до нового середовища.

Раніше повідомлялося, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Кушугумській громаді на Запоріжжі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, зокрема електролінії й газопостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
евакуація обстріли переселенці діти гуманітарна допомога Запорізька область багатодітні родина
У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей
25 серпня 2025, 13:21
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Ворожі дрони й артилерія атакували два райони Дніпропетровщини: що відомо про наслідки
25 серпня 2025, 09:18
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
До $5 тис. від бізнесу вимагали харківські податківці за "роботу без штрафів" та "додаткових перевірок"
25 серпня 2025, 20:19
На Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону
25 серпня 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу залишили Кубок світу з футболу
25 серпня 2025, 19:44
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку за смертельне побиття власного брата
25 серпня 2025, 19:27
У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
На Житомирщині зупинили роботу схеми вирощування сільгосппродукції на радіаційно забруднених землях
25 серпня 2025, 19:00
Міністр оборони Шмигаль обговорив із Келлогом гарантії безпеки для України
25 серпня 2025, 18:59
Киянин розробив ухилянту план втечі за 8 тисяч доларів
25 серпня 2025, 18:56
У Дніпрі 9-річна дитина травмувалася внаслідок падіння інсталяції у парку
25 серпня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »