Россияне ударили КАБами по громаде на Запорожье: повреждены дома и коммуникации
В понедельник, 25 августа, россияне нанесли удары по Кушугумской громаде, предварительно – управляемыми авиабомбами
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены жилые дома, линии электропередач и газоснабжения.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, 24 августа, российские войска нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в поселке Покровское на Днепропетровщине. Ранение получил начальник караула.
