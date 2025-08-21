Фото: ГСЧС

21 августа произошел пожар в Кропивницком. Загорелось одно из высших учебных заведений

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Когда спасатели прибыли по вызову, на месте пожара они обнаружили мужчин 60 и 64 лет. К сожалению, они скончались.

Известно, что загорелось помещение преподавательского. Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожар уничтожил мебель и оргтехнику в одноэтажном здании. Причина пожара и обстоятельства гибели граждан устанавливаются специалистами.

