21 серпня 2025, 21:56

У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди

21 серпня 2025, 21:56
Фото: ДСНС
21 серпня сталась пожежа у Кропивницькому. Загорівся один з вищих навчальних закладів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Коли рятувальники прибули за викликом, на місці пожежі вони знайшли чоловіків 60 та 64 років. На жаль, вони померли.

Відомо, що загорілось приміщення викладацької. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Пожежа знищила меблі та оргтехніку в одноповерховій будівлі. Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці.

Раніше повідомлялося, на Київщині у селі Святопетрівське загорівся двоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали діти.

21 серпня 2025
