21 серпня сталась пожежа у Кропивницькому. Загорівся один з вищих навчальних закладів

Коли рятувальники прибули за викликом, на місці пожежі вони знайшли чоловіків 60 та 64 років. На жаль, вони померли.

Відомо, що загорілось приміщення викладацької. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Пожежа знищила меблі та оргтехніку в одноповерховій будівлі. Причину пожежі та обставини загибелі громадян встановлюють фахівці.

