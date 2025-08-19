Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области произошел пожар на свалке. С огнем сражались 120 спасателей

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел за пределами села Дорогое Новоалександровской сельской территориальной громады Днепровского района. Там загорелся мусор на открытой территории на площади в 2,5 гектара.

Спасатели получили уведомление о пожаре ночью. К утру 19 августа они потушили пламя. Известно, что пришлось привлечь 34 единиц техники и 120 спасателей.

Напомним, ранее в Одесской области загорелось складское помещение для хранения вторсырья. Огонь охватил площадь около 1500 квадратных метров.