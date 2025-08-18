Фото: иллюстративное

На огороде в поселке Широком произошел пожар, унесший жизнь 77-летней женщины

Об этом сообщают в местных СМИ, передает RegioNews.

В поселке Широком на Криворожье на пепелище нашли обгоревшее тело 77-летней женщины. Согласно предварительным данным, трагедия произошла во время сжигания сухой травы в огороде.

Соседи погибшей рассказали, что пенсионерка раньше неоднократно выжигала листья и сухую траву на собственном участке. Вероятно, на этот раз огонь вышел из-под контроля, и женщина пыталась погасить пламя своими силами. Из-за полученных ожогов она скончалась еще до прибытия спасателей.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, охвативший часть огородного участка и распространявшийся на соседние территории. На месте работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

Специалисты ГСЧС напоминают, что сжигание сухой травы и листьев остается одной из основных причин пожаров на открытых территориях. Подобная халатность не только вредит окружающей среде, но и создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

