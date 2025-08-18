11:56  18 августа
18 августа 2025, 14:30

Обгоревшее тело 77-летней женщины нашли в пепелище в Широком Криворожье

18 августа 2025, 14:30
Фото: иллюстративное
На огороде в поселке Широком произошел пожар, унесший жизнь 77-летней женщины

Об этом сообщают в местных СМИ, передает RegioNews.

В поселке Широком на Криворожье на пепелище нашли обгоревшее тело 77-летней женщины. Согласно предварительным данным, трагедия произошла во время сжигания сухой травы в огороде.

Соседи погибшей рассказали, что пенсионерка раньше неоднократно выжигала листья и сухую траву на собственном участке. Вероятно, на этот раз огонь вышел из-под контроля, и женщина пыталась погасить пламя своими силами. Из-за полученных ожогов она скончалась еще до прибытия спасателей.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар, охвативший часть огородного участка и распространявшийся на соседние территории. На месте работают правоохранители, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.

Специалисты ГСЧС напоминают, что сжигание сухой травы и листьев остается одной из основных причин пожаров на открытых территориях. Подобная халатность не только вредит окружающей среде, но и создает серьезную угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее сообщалось, в Киевской области в селе Святопетровское загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего пострадали дети.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
