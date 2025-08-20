Фото из открытых источников

Движение сопротивления предупредило о волне пищевых отравлений. Отмечается, что пациенты попадают в больницы с тяжелыми симптомами

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным движения сопротивления "Желтая лента", во временно оккупированном Мелитополе возросло количество обращений к врачам из-за пищевых отравлений. Люди попадают к медикам с тяжелыми симптомами после употребления молочной продукции с маркировкой "Коровка из Кореновки".

"Анализы пациентов подтвердили сальмонеллу. На ТОТ Запорожской области мороженое и сгущенку этой фирмы продаются во многих магазинах", - говорят в "Желтой ленте".

Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому кафиры фактически получают новые инструменты для слежения.