01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
00:30  21 августа
В Запорожье целый двор в центре стал свалкой
12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа 2025, 22:51

На оккупированной территории Запорожской области волна пищевых отравлений

20 августа 2025, 22:51
Фото из открытых источников
Движение сопротивления предупредило о волне пищевых отравлений. Отмечается, что пациенты попадают в больницы с тяжелыми симптомами

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным движения сопротивления "Желтая лента", во временно оккупированном Мелитополе возросло количество обращений к врачам из-за пищевых отравлений. Люди попадают к медикам с тяжелыми симптомами после употребления молочной продукции с маркировкой "Коровка из Кореновки".

"Анализы пациентов подтвердили сальмонеллу. На ТОТ Запорожской области мороженое и сгущенку этой фирмы продаются во многих магазинах", - говорят в "Желтой ленте".

Напомним, россияне уже с сентября на временно оккупированных территориях хотят ввести новый мессенджер "Max". Мессенджер также интегрирован с "Держуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому кафиры фактически получают новые инструменты для слежения.

оккупанты Запорожская область
Россия нанесла ракетный удар по Мукачеву: более десятка пострадавших
21 августа 2025, 07:32
Россияне нанесли два удара по Запорожью: повреждена промышленная инфраструктура
21 августа 2025, 07:24
За сутки ВСУ ликвидировали 830 россиян и 41 вражескую артсистему
21 августа 2025, 07:12
Россия атаковала дронами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами: под ударом запад Украины
21 августа 2025, 07:07
"Говорил, что он – самая большая звезда": продюсер рассказал, как Олег Винник боялся нападений в первые дни полномасштабной войны
21 августа 2025, 02:50
Британия наложила санкции на криптосети, работающие с РФ
21 августа 2025, 02:30
Стало известно, какие гарантии безопасности Италия предлагает для Украины
21 августа 2025, 02:00
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 01:40
Ведущая Лидия Таран призналась, общается ли с бывшим мужчиной, уехавшим из Украины
21 августа 2025, 01:20
У Путина высказались против войск НАТО в Украине
21 августа 2025, 00:50
