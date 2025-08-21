Фото: t.me/pivdendei/5156

У центрі міста знайшли двір, на якому зібралось багато сміття. Інспектори вимагають прибрати звалище

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Державна екологічна інспекція знайшла сміттєве звалище в одному з дворів Вознесенівського району. Купу побутового сміття, листя, пластику та паперу знайшли біля № 21-Б на вулиці В. Зайцева. Сміття зайняло близько 15 квадратних метрів території.

Екологи направили припис до уповноважених органів із вимогою ліквідувати засмічення. Прибрати сміттєзвалище повинні до 12 вересня.

Нагадаємо, раніше у місті Ржищів на Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі. До гасіння сміття залучались пʼятеро рятувальників.