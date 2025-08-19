08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 12:46

Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей

19 августа 2025, 12:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области отменен особый режим защиты растений на части земель, где ранее фиксировалась угроза массового распространения саранчи

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает RegioNews.

В частности, решение было принято местными властями по 6 110 га в пределах Коммунарского района и 21 600 га Кушугумской территориальной громады.

По результатам фитосанитарных обследований установлено, что численность сараннчи в этих районах незначительна, поэтому ранее введенные ограничения решили отменить.

По всей территории Украины не зафиксировано очагов повышенной численности саранчи, а риски ее массового распространения отсутствуют.

Госпродпотребслужба продолжает следить за состоянием посевов и обещает своевременно информировать о возможных угрозах для сельского хозяйства.

Сарана в Украине: что известно

Саранча является серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур, особенно злаковых, таких как кукуруза, пшеница, ячмень, тростник и другие травы. Она может нанести значительный ущерб урожаю, поэтому важно своевременно выявлять и локализовать очаги ее распространения.

Саранча в Украине активно распространялась в южных регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область саранча насекомые Госпотребслужба защита поля
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior
19 августа 2025, 13:01
В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех
19 августа 2025, 12:55
Удар дронами по Нежину: погиб 45-летний мужчина
19 августа 2025, 12:38
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Во Львовской области таможенники остановили грузовик с 7500 вейпов на 2,8 млн грн
19 августа 2025, 12:25
Без мира на горизонте: как прошли переговоры Зеленского в Вашингтоне
19 августа 2025, 12:23
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
19 августа 2025, 12:06
За 10 тыс. долл США житель Днепра продавал фальшивый статус "одинокого отца" для обхода мобилизации
19 августа 2025, 12:00
Из реки Сирет на Буковине незаконно добывали гравийно-песчаную смесь
19 августа 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »