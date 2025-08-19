Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Запорожской области отменен особый режим защиты растений на части земель, где ранее фиксировалась угроза массового распространения саранчи

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает RegioNews.

В частности, решение было принято местными властями по 6 110 га в пределах Коммунарского района и 21 600 га Кушугумской территориальной громады.

По результатам фитосанитарных обследований установлено, что численность сараннчи в этих районах незначительна, поэтому ранее введенные ограничения решили отменить.

По всей территории Украины не зафиксировано очагов повышенной численности саранчи, а риски ее массового распространения отсутствуют.

Госпродпотребслужба продолжает следить за состоянием посевов и обещает своевременно информировать о возможных угрозах для сельского хозяйства.

Сарана в Украине: что известно

Саранча является серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур, особенно злаковых, таких как кукуруза, пшеница, ячмень, тростник и другие травы. Она может нанести значительный ущерб урожаю, поэтому важно своевременно выявлять и локализовать очаги ее распространения.

Саранча в Украине активно распространялась в южных регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.