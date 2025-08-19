Саранча отступила: в Запорожской области сняли режим защиты от вредителей
В Запорожской области отменен особый режим защиты растений на части земель, где ранее фиксировалась угроза массового распространения саранчи
Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает RegioNews.
В частности, решение было принято местными властями по 6 110 га в пределах Коммунарского района и 21 600 га Кушугумской территориальной громады.
По результатам фитосанитарных обследований установлено, что численность сараннчи в этих районах незначительна, поэтому ранее введенные ограничения решили отменить.
По всей территории Украины не зафиксировано очагов повышенной численности саранчи, а риски ее массового распространения отсутствуют.
Госпродпотребслужба продолжает следить за состоянием посевов и обещает своевременно информировать о возможных угрозах для сельского хозяйства.
Сарана в Украине: что известно
Саранча является серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур, особенно злаковых, таких как кукуруза, пшеница, ячмень, тростник и другие травы. Она может нанести значительный ущерб урожаю, поэтому важно своевременно выявлять и локализовать очаги ее распространения.
Саранча в Украине активно распространялась в южных регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.