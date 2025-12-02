Двое жителей Закарпатья задержаны за переправку лиц через границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 36-летний организатор и его 21-летний подельник собирались переправить в Румынию 26-летнего жителя Киева. Маршрут "бизнесмены" проложили через высокогорный участок границы.

Свои услуги они оценили в 7 тысяч долларов.

Оба фигуранта уголовного производства задержали на окраине села Богдан. Им уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Напомним, в конце ноября в Закарпатье задержали инкассаторов, которые перевозили мужчин в броневике с мигалками. Стоил такой "трансфер" более 16 тысяч долларов США с одного человека.