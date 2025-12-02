Двое жителей Закарпатья задержаны за переправку лиц через границу
Лица, занимавшиеся переправкой через границу военнообязанных мужчин, задержали военнослужащие Мукачевского пограничного отряда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, 36-летний организатор и его 21-летний подельник собирались переправить в Румынию 26-летнего жителя Киева. Маршрут "бизнесмены" проложили через высокогорный участок границы.
Свои услуги они оценили в 7 тысяч долларов.
Оба фигуранта уголовного производства задержали на окраине села Богдан. Им уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Напомним, в конце ноября в Закарпатье задержали инкассаторов, которые перевозили мужчин в броневике с мигалками. Стоил такой "трансфер" более 16 тысяч долларов США с одного человека.