Фото: Нацполиция

Следователи завершили досудебное расследование по преступной организации, члены которой наладили устойчивый канал незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста в пределах Ужгородского района. Появились подробности

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

41-летний местный предприниматель разработал схему, к которой он также приобщил 40-летнего знакомого и 31-летнюю знакомую и сотрудника пограничной службы. Они искали тех граждан, которые хотят выехать за границу, затем обеспечивали изготовление фальсифицированных документов, позволявших клиентам беспрепятственно пересекать границу через официальный пункт пропуска.

Такая "услуга" стоила 14 тысяч долларов с каждого клиента. Известно по меньшей мере 29 мужчин, которые по этой схеме были оформлены как лица с инвалидностью. Злоумышленники заработали на незаконном "бизнесе" почти полмиллиона долларов.

"В зависимости от роли, злоумышленникам инкриминировались ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — создание, руководство и участие в преступной организации, а также незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой".

