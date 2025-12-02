Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
Осіб, які займалися переправленням через кордон військовозобов’язаних чоловіків, затримали військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 36-річний організатор та його 21-річний спільник збиралися переправити в Румунію 26-річного жителя Києва. Маршрут "бізнесмени" проклали через високогірну ділянку кордону.
Свої послуги вони оцінили у 7 тисяч доларів США.
Обох фігурантів кримінального провадження затримали на околиці села Богдан. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками. Коштував такий "трансфер" понад 16 тисяч доларів США з однієї особи.