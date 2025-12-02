Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон

фото: ДПСУ

Осіб, які займалися переправленням через кордон військовозобов’язаних чоловіків, затримали військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 36-річний організатор та його 21-річний спільник збиралися переправити в Румунію 26-річного жителя Києва. Маршрут "бізнесмени" проклали через високогірну ділянку кордону.

Свої послуги вони оцінили у 7 тисяч доларів США.

Обох фігурантів кримінального провадження затримали на околиці села Богдан. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, наприкінці листопада на Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками. Коштував такий "трансфер" понад 16 тисяч доларів США з однієї особи.