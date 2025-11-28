На Закарпатье задержали дельца, незаконно переправлявшего мужчин через границу

Фото: полиция

Правоохранители задержали жителя Ивано-Франковской области, причастного к незаконной переправке мужчин через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант встречал клиентов в Ивано-Франковской области. Оттуда, обходя контрольно-ревизионные пункты, транспортировал в Закарпатскую область, а затем – горную местность на внедорожнике к границе с Румынией. Стоимость такого трансфера составляла 7000 долларов с человека.

Полицейские 26 ноября задержали 29-летнего переправщика на "горячем" – при получении денег от клиента за будущую переправку.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали троих мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию.