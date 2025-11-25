17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 17:54

На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками

25 ноября 2025, 17:54
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Закарпатья разоблачили очередной канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На окраине села Яноши правоохранители при поддержке пограничников и спецназовцев остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков два его сотрудника – 42-летний и 58-летний жители Львова – везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста.

Услуги переправки клиента за границу организаторы оценили в 16500 долларов США. Часть этих средств вип-пассажир, который они заверили в беспрепятственном пересечении границы, успел передать, остальные – должен был уплатить в случае попадания за границу.

Как сообщалось, на днях в Закарпатье задержали троих мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ побег за границу схема видео
Убийство на Закарпатье: подозреваемого задержали с поличным
24 ноября 2025, 14:54
В Закарпатье дельцы подделывали справки для ухилянцев: цена вопроса 7 тысяч долларов
21 ноября 2025, 18:25
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:10
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
В новом мирном плане США для Украины исчез пункт о численности украинских войск
25 ноября 2025, 18:38
7 лет тюрьмы: на Днепропетровщине наказали насильника 15-летней школьницы
25 ноября 2025, 18:16
Именно в эти минуты Украина и Россия проводят срочные прямые переговоры в Абу-Даби
25 ноября 2025, 17:54
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
25 ноября 2025, 16:59
Сажали людей на цепь и травили спиртом: на Полтавщине разоблачили банду "черных риелторов"
25 ноября 2025, 16:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »