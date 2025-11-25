На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На окраине села Яноши правоохранители при поддержке пограничников и спецназовцев остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков два его сотрудника – 42-летний и 58-летний жители Львова – везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста.

Услуги переправки клиента за границу организаторы оценили в 16500 долларов США. Часть этих средств вип-пассажир, который они заверили в беспрепятственном пересечении границы, успел передать, остальные – должен был уплатить в случае попадания за границу.

