Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок

В Хустском городском территориальном обществе продолжаются усиленные эпидемиологические мероприятия из-за вспышки вирусного гепатита А в селе Иза. Поэтому местная школа перешла на дистанционное обучение

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Медики и власти работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее создать безопасные условия для возвращения детей в классы.

В ходе сессии городского совета 27 ноября депутаты выделили дополнительное финансирование для борьбы со вспышкой: 450 тыс. грн направили на закупку вакцин, еще 150 тыс. грн – на тестирование жителей. Ранее из бюджета уже закупили 300 доз вакцины.

Сейчас прививки получили 153 ребенка, еще 131 ребенок переболел и имеет естественные антитела. В то же время часть родителей до сих пор отказывается от вакцинации или не реагирует на предложения медиков.

В городском совете отмечают, что темпы вакцинации будут определять, когда школа сможет вернуться к привычному режиму работы. Чем быстрее будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета, тем быстрее дети снова сядут за парты.

Для удобства жителей тестирование и вакцинация продолжаются каждый день, включая выходные.

Напомним, вспышку гепатита А в Изе зафиксировали в середине ноября, тогда заболели 7 детей. С 17 ноября в селе ввели карантинные мероприятия: закрыли общепит, ограничили въезд туристам и перевели школу на дистанционное обучение.

Это уже не первый случай вспышки гепатита А в Изе: в мае этого года также был введен карантин. С начала 2025 года в селе на Хустщине около 200 человек заболели вирусным гепатитом А.