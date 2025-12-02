08:20  02 декабря
В Сумах полиция задержала наркодельца и изъяла более 5 кг каннабиса
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
01:30  02 декабря
Певица Кристина Соловой призналась, почему не комментирует личную жизнь
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 09:22

Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок

02 декабря 2025, 09:22
Читайте також українською мовою
Фото: Закарпатская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Хустском городском территориальном обществе продолжаются усиленные эпидемиологические мероприятия из-за вспышки вирусного гепатита А в селе Иза. Поэтому местная школа перешла на дистанционное обучение

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Медики и власти работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее создать безопасные условия для возвращения детей в классы.

В ходе сессии городского совета 27 ноября депутаты выделили дополнительное финансирование для борьбы со вспышкой: 450 тыс. грн направили на закупку вакцин, еще 150 тыс. грн – на тестирование жителей. Ранее из бюджета уже закупили 300 доз вакцины.

Сейчас прививки получили 153 ребенка, еще 131 ребенок переболел и имеет естественные антитела. В то же время часть родителей до сих пор отказывается от вакцинации или не реагирует на предложения медиков.

В городском совете отмечают, что темпы вакцинации будут определять, когда школа сможет вернуться к привычному режиму работы. Чем быстрее будет сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета, тем быстрее дети снова сядут за парты.

Для удобства жителей тестирование и вакцинация продолжаются каждый день, включая выходные.

Напомним, вспышку гепатита А в Изе зафиксировали в середине ноября, тогда заболели 7 детей. С 17 ноября в селе ввели карантинные мероприятия: закрыли общепит, ограничили въезд туристам и перевели школу на дистанционное обучение.

Это уже не первый случай вспышки гепатита А в Изе: в мае этого года также был введен карантин. С начала 2025 года в селе на Хустщине около 200 человек заболели вирусным гепатитом А.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Гепатит А дети вакцинация прививка медики вспышка родители дистанционное обучение
Вспышка гепатита А на Закарпатье: родители отказываются от прививок
02 декабря 2025, 09:22
Вспышка гепатита А на Закарпатье: детей обследуют и вакцинируют
27 ноября 2025, 09:40
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Украине изменились цены на фрукты: сколько теперь стоят яблоки и мандарины
02 декабря 2025, 10:00
Во Львовской области в автобусе нашли спрятанные ювелирные украшения, которые пытались вывезти из Украины
02 декабря 2025, 09:54
В Хмельницкой области мужчина умышленно поджег дом бывшей жены
02 декабря 2025, 09:46
Бойцы ГУР уничтожили пусковую установку и две РЛС россиян в Донецкой области
02 декабря 2025, 09:42
В Украине изменились цены на овощи: сколько теперь придется тратить на продукты
02 декабря 2025, 09:30
Удар по Киеву 29 ноября: в больнице скончался пострадавший в результате обстрела
02 декабря 2025, 09:05
Переговоры в Майами или зачем Путин имитировал поездку на фронт
02 декабря 2025, 08:56
Россияне запустили по Украине 62 дрона: ПВО обезвредила 39 БпЛА
02 декабря 2025, 08:53
Россияне массированно атаковали "шахедами" юг Одесщины: поврежден энергообъект
02 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »