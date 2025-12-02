Спалах гепатиту А на Закарпатті: батьки відмовляються від щеплень

Фото: Закарпатська ОВА

У Хустській міській територіальній громаді продовжуються посилені епідеміологічні заходи через спалах вірусного гепатиту А у селі Іза. Через це місцева школа перейшла на дистанційне навчання

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Медики та влада працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше створити безпечні умови для повернення дітей до класів.

Під час сесії міської ради 27 листопада депутати виділили додаткове фінансування для боротьби зі спалахом: 450 тис. грн спрямували на закупівлю вакцин, ще 150 тис. грн – на тестування мешканців. Раніше з бюджету вже закупили 300 доз вакцини.

Наразі щеплення отримали 153 дитини, ще 131 дитина перехворіла й має природні антитіла. Водночас частина батьків і досі відмовляється від вакцинації або не реагує на пропозиції медиків.

У міській раді наголошують, що темпи вакцинації визначатимуть, коли школа зможе повернутися до звичного режиму роботи. Чим швидше буде сформовано необхідний рівень колективного імунітету, тим швидше діти знову сядуть за парти.

Для зручності жителів тестування та вакцинація тривають щодня, включно з вихідними.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Ізі зафіксували у середині листопада, тоді захворіли 7 дітей. З 17 листопада в селі запровадили карантинні заходи: закрили заклади громадського харчування, обмежили в’їзд туристам і перевели школу на дистанційне навчання.

Це вже не перший випадок спалаху гепатиту А у Ізі: у травні цього року також вводили карантин. Від початку 2025 року у селі на Хустщині майже 200 людей захворіли на вірусний гепатит А.