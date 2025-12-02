11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
10:15  02 грудня
В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 09:22

Спалах гепатиту А на Закарпатті: батьки відмовляються від щеплень

02 грудня 2025, 09:22
Читайте также на русском языке
Фото: Закарпатська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Хустській міській територіальній громаді продовжуються посилені епідеміологічні заходи через спалах вірусного гепатиту А у селі Іза. Через це місцева школа перейшла на дистанційне навчання

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Медики та влада працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше створити безпечні умови для повернення дітей до класів.

Під час сесії міської ради 27 листопада депутати виділили додаткове фінансування для боротьби зі спалахом: 450 тис. грн спрямували на закупівлю вакцин, ще 150 тис. грн – на тестування мешканців. Раніше з бюджету вже закупили 300 доз вакцини.

Наразі щеплення отримали 153 дитини, ще 131 дитина перехворіла й має природні антитіла. Водночас частина батьків і досі відмовляється від вакцинації або не реагує на пропозиції медиків.

У міській раді наголошують, що темпи вакцинації визначатимуть, коли школа зможе повернутися до звичного режиму роботи. Чим швидше буде сформовано необхідний рівень колективного імунітету, тим швидше діти знову сядуть за парти.

Для зручності жителів тестування та вакцинація тривають щодня, включно з вихідними.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Ізі зафіксували у середині листопада, тоді захворіли 7 дітей. З 17 листопада в селі запровадили карантинні заходи: закрили заклади громадського харчування, обмежили в’їзд туристам і перевели школу на дистанційне навчання.

Це вже не перший випадок спалаху гепатиту А у Ізі: у травні цього року також вводили карантин. Від початку 2025 року у селі на Хустщині майже 200 людей захворіли на вірусний гепатит А.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Гепатит А діти вакцинація щеплення медики спалах батьки дистанційне навчання
Спалах гепатиту А на Закарпатті: батьки відмовляються від щеплень
02 грудня 2025, 09:22
Спалах гепатиту А на Закарпатті: дітей обстежують і вакцинують
27 листопада 2025, 09:40
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок: подробиці
02 грудня 2025, 12:11
Корупція в "Енергоатомі": затримано топ-посадовця за розкрадання 18,6 млн грн
02 грудня 2025, 11:57
Атаки РФ по енергетиці: частково знеструмлені чотири області
02 грудня 2025, 11:33
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 11:29
У Львівській області зіткнулися легковики: троє постраждалих
02 грудня 2025, 11:14
На Прикарпатті посадовець ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного: деталі інциденту
02 грудня 2025, 10:51
У Харкові 19-річний юнак став агентом РФ після того, як його матір викрили на підготовці теракту
02 грудня 2025, 10:48
Нові правила вакцинації: що зміниться для дітей у 2026 році
02 грудня 2025, 10:40
У серіалі "Слуга народу" передбачили втечу бізнесмена Міндіча з України
02 грудня 2025, 10:18
В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду
02 грудня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »