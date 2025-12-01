АРМА пытается продать активы в Закарпатье, которые ей не принадлежат

иллюстративное фото: из открытых источников

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) пытается продать активы в Карпатах, не принадлежащих ведомству

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную электронную биржу.

Во вторник, 2 декабря, АРМА проводит конкурс по продаже земельных участков преимущественно сельскохозяйственного назначения в Свалявском, Хустском, Мукачевском районах Закарпатской области с перспективой их использования для спортивно-туристической инфраструктуры.

Согласно приговору Высшего антикоррупционного суда, был установлен срок реализации актива, завершившийся 5 августа текущего года.

Таким образом, Агентство фактически утратило право на его реализацию.

Напомним, в Закарпатье будут судить чиновников Госземагентства, незаконно передали в частную собственность заповедные земли в Ужгороде. Речь идет почти о 3 гектарах земель.