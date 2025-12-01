Ночью камеры наблюдения пограничников Закарпатья зафиксировали неожиданного посетителя

фото: ГПСУ

На Закарпатье камеры наблюдения пограничников отдела «Тячев» зафиксировали барсука – животное, которое на границе встречают не часто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Внимательно осмотрел местность, несколько секунд позировал перед камерой и спокойно двинулся дальше своими тропами – настоящий инспектор!", – сообщили пограничники.

