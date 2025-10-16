На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении четырех должностных лиц Госземагентства в Закарпатской области, незаконно передали в частную собственность 2,6 га земель природоохранного фонда в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет об участках, которые принадлежали территории ботанического сада Ужгородского национального университета и имели природоохранное целевое назначение.

Бывший первый заместитель начальника Главного управления Госземагентства в Закарпатской области во время выполнения обязанностей руководителя управления подписал приказы, которыми фактически вывел эти земли из природоохранного фонда.

"Должностные лица способствовали незаконной приватизации земель общей площадью свыше 2,6 га, которые находились в постоянном использовании вуза. Такие действия нанесли государственным интересам ущерб более чем на 1,35 млн грн", – говорится в сообщении.

При доказательстве вины каждому из них грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян. Приговор суда – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.