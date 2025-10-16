12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 20:11

На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде

16 октября 2025, 20:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении четырех должностных лиц Госземагентства в Закарпатской области, незаконно передали в частную собственность 2,6 га земель природоохранного фонда в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет об участках, которые принадлежали территории ботанического сада Ужгородского национального университета и имели природоохранное целевое назначение.

Бывший первый заместитель начальника Главного управления Госземагентства в Закарпатской области во время выполнения обязанностей руководителя управления подписал приказы, которыми фактически вывел эти земли из природоохранного фонда.

"Должностные лица способствовали незаконной приватизации земель общей площадью свыше 2,6 га, которые находились в постоянном использовании вуза. Такие действия нанесли государственным интересам ущерб более чем на 1,35 млн грн", – говорится в сообщении.

При доказательстве вины каждому из них грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян. Приговор суда – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ГБР земля Закарпатье
Путешествие через лес за 9 тысяч долларов: в Закарпатье заблокировали каналы переправки военнообязанных через границу
16 октября 2025, 16:17
В Закарпатье железнодорожник трудоустраивал ухилянцев за деньги
14 октября 2025, 16:45
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
16 октября 2025, 20:54
Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"
16 октября 2025, 20:35
Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье
16 октября 2025, 20:08
В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека
16 октября 2025, 19:50
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09
Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51
Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50
Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »