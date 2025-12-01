АРМА намагається продати активи на Закарпатті, які їй не належать

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) намагається продати активи в Карпатах, які не належать відомству

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Національну електронну біржу.

У вівторок, 2 грудня, АРМА проводить конкурс з продажу земельних ділянок переважно сільськогосподарського призначення, що знаходяться у Свалявському, Хустському, Мукачівському районах Закарпатської області з перспективою їх використання для спортивно-туристичної інфраструктури.

Відповідно до вироку Вищого антикорупційного суду, був встановлений термін реалізації активу, який завершився 5 серпня поточного року.

Таким чином, Агентство фактично втратило право на його реалізацію.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть посадовців Держземагентства, які незаконно передали у приватну власність заповідні землі в Ужгороді. Йдеться майже про 3 га земель.