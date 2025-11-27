11:40  27 ноября
Киевлянин для заработка поджег шесть авто ВСУ: стало известно, как его наказали
09:42  27 ноября
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития: парень скончался
08:49  27 ноября
В Киевской области фура съехала в кювет и загорелась
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 12:55

В Харькове делец разработал схему побега из Украины за 14 тысяч долларов

27 ноября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области получил подозрение мужчина, разработавший схему для незаконной переправки мужчин за границу. На этом он хотел зарабатывать тысячи долларов 

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

39-летний житель Харькова предложил знакомому помочь выехать за границу. Свои "услуги" он оценил в 14 тысяч долларов.

Схема была такова: злоумышленник обещал сделать так, чтобы его клиент получил документы о непригодности к службе во время военного положения. Таким образом, военнообязанный мог бы выехать из Украины.

Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении. Теперь организатору схемы грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации полиция Харьковская область
$20 тыс. за "решение вопроса": депутата в Житомирской области разоблачили на схеме
27 ноября 2025, 08:22
Во Львове задержали врача за вымогательство $2000 за продолжение фиктивной инвалидности
26 ноября 2025, 07:55
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Государство поможет родителям оплачивать садик для ребенка
27 ноября 2025, 12:44
В Харькове трамвай столкнулся с авто: в сети публикуют видео
27 ноября 2025, 12:35
Смертельное ДТП: на Житомирщине под колесами авто погибла неизвестная женщина
27 ноября 2025, 12:24
Пустые обещания оккупантов: что на захваченных территориях Запорожья говорят о программе аварийного жилья, которой на самом деле не существует
27 ноября 2025, 12:15
Из-за ударов по энергообъектам в трех областях ввели аварийные отключения
27 ноября 2025, 12:03
Авария на шахте в Кировоградской области: нашли тело второго погибшего горняка
27 ноября 2025, 12:01
Обещали заработок на криптовалюте: на Буковине мошенники "заработали" на доверии людей
27 ноября 2025, 11:55
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
27 ноября 2025, 11:48
Стрельба на Запорожье: правоохранителя, ранившего военных, взяли под стражу
27 ноября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Виктор Шлинчак
Все блоги »