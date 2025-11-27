Фото: Нацполиция

В Харьковской области получил подозрение мужчина, разработавший схему для незаконной переправки мужчин за границу. На этом он хотел зарабатывать тысячи долларов

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

39-летний житель Харькова предложил знакомому помочь выехать за границу. Свои "услуги" он оценил в 14 тысяч долларов.

Схема была такова: злоумышленник обещал сделать так, чтобы его клиент получил документы о непригодности к службе во время военного положения. Таким образом, военнообязанный мог бы выехать из Украины.

Правоохранители объявили злоумышленнику о подозрении. Теперь организатору схемы грозит лишение свободы сроком до девяти лет.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.