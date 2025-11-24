На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию

фото: ГПСУ

Пограничники совместно с сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Движение четырех неизвестных зафиксировало техническое средство дистанционного мониторинга. На задержание правонарушителей немедленно выдвинулась группа реагирования.

Смельчаки попытались скрыться, но после предупредительных выстрелов вверх, пограничники их остановили.

Задержанными оказались жители Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Закарпатской областей. Их сопровождал 19-летний закарпатец. Каждый мужчина заплатил ему по 1000 долларов.

Относительно нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях, им грозит штраф. В то же время молодому переправителю грозит немалый срок лишения свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали двух мужчин, которые заплатили $21 тыс., чтобы сбежать в Венгрию. Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области.