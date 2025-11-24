15:25  24 ноября
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
14:35  24 ноября
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
13:11  24 ноября
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 16:50

На Закарпатье задержаны трое мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию

24 ноября 2025, 16:50
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники совместно с сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского отряда задержали группу мужчин, пытавшихся бежать в ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Движение четырех неизвестных зафиксировало техническое средство дистанционного мониторинга. На задержание правонарушителей немедленно выдвинулась группа реагирования.

Смельчаки попытались скрыться, но после предупредительных выстрелов вверх, пограничники их остановили.

Задержанными оказались жители Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Закарпатской областей. Их сопровождал 19-летний закарпатец. Каждый мужчина заплатил ему по 1000 долларов.

Относительно нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях, им грозит штраф. В то же время молодому переправителю грозит немалый срок лишения свободы.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали двух мужчин, которые заплатили $21 тыс., чтобы сбежать в Венгрию. Задержанными оказались жители Киевщины и Винницкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ побег за границу Румыния коррупционная схема
Убийство на Закарпатье: подозреваемого задержали с поличным
24 ноября 2025, 14:54
В Закарпатье дельцы подделывали справки для ухилянцев: цена вопроса 7 тысяч долларов
21 ноября 2025, 18:25
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:10
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Стало известно, что входит в единый боевой комплект для военнослужащих
24 ноября 2025, 17:29
Смертельное ДТП на Прикарпатье: погибший и раненые
24 ноября 2025, 16:45
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
24 ноября 2025, 15:25
Вынес из квартиры автомат: киевлянин угрожал соседке убийством из-за замечаний
24 ноября 2025, 14:55
Убийство на Закарпатье: подозреваемого задержали с поличным
24 ноября 2025, 14:54
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »