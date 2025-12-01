Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

41-річний місцевий підприємець розробив схему, до якої він також долучив 40-річного знайомого та 31-річну знайому та співробітника прикордонної служби. Вони шукали тих громадян, які хочуть виїхати за кордон, потім забезпечували виготовлення фальсифікованих документів, які надалі дозволяли клієнтам безперешкодно перетинати кордон через офіційний пункт пропуску.

Така "послуга" коштувала 14 тисяч доларів з кожного клієнта. Відомо про щонайменше 29 чоловіків, які за цією схемою були оформлені як особи з інвалідністю. Зловмисники заробили на незаконному "бізнесі" майже пів мільйона доларів.

"Залежно від ролі, зловмисникам інкримінували ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою", - повідомили в поліції.

