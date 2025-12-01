18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 15:35

Заробили пів мільйона доларів на втікачах: на Закарпатті викрили схему "мандрівок" для ухилянтів

01 грудня 2025, 15:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Слідчі завершили досудове розслідування щодо злочинної організації, члени якої налагодили стійкий канал незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку в межах Ужгородського району. З'явились поодробиці

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

41-річний місцевий підприємець розробив схему, до якої він також долучив 40-річного знайомого та 31-річну знайому та співробітника прикордонної служби. Вони шукали тих громадян, які хочуть виїхати за кордон, потім забезпечували виготовлення фальсифікованих документів, які надалі дозволяли клієнтам безперешкодно перетинати кордон через офіційний пункт пропуску.

Така "послуга" коштувала 14 тисяч доларів з кожного клієнта. Відомо про щонайменше 29 чоловіків, які за цією схемою були оформлені як особи з інвалідністю. Зловмисники заробили на незаконному "бізнесі" майже пів мільйона доларів.

"Залежно від ролі, зловмисникам інкримінували ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які у супроводі провідника намагалися незаконно потрапити в Румунію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації Закарпаття
У Харкові ділок розробив схему втечі з України за 14 тисяч доларів
27 листопада 2025, 12:55
Киянин обіцяв "легальні" відстрочки від мобілізації за 10 тисяч доларів
26 листопада 2025, 08:38
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою
01 грудня 2025, 19:41
Новий тип загрози: дистанційно керований "Шахед" атакував автомобіль МВГ на Чернігівщині
01 грудня 2025, 19:19
Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії
01 грудня 2025, 19:05
MELOVIN отримав розкішний подарунок: яка вартість каблучки від нареченого – військового медика
01 грудня 2025, 19:04
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
01 грудня 2025, 18:59
Романс Зеленського з Єрмаком затягнувся так надовго тому, що Зеленський довго освоювався у президентському кріслі
01 грудня 2025, 18:49
Ракетний удар по Дніпру 1 грудня: що відомо про постраждалих
01 грудня 2025, 18:49
Дозвіл за 5 тисяч доларів: адвокат зі Львова обіцяв "випустити" чоловіка за кордон
01 грудня 2025, 18:35
Суддя на Закарпатті затриманий на хабарі у 1300 доларів за скасування арешту
01 грудня 2025, 18:35
Зеленський прокоментував інформацію про "захоплення Куп'янська" росіянами
01 грудня 2025, 18:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »