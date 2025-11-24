15:25  24 ноября
24 ноября 2025, 14:54

Убийство на Закарпатье: подозреваемого задержали с поличным

24 ноября 2025, 14:54
Фото: Национальная полиция
23 ноября полиция Мукачевщины задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 58-летнего жителя села Ракошино

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в тот вечер между погибшим и его знакомым во время распития алкогольных напитков возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и нанес соседу колотое ранение, от которого мужчина умер

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 58-летнего мужчины. Нож, которым было совершено преступление, изъяли правоохранители.

Подозреваемого задержали на месте инцидента и поместили в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, предусматривающей наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следователи решают вопрос сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львовской области мужчина задушил жену из-за ревности. Подозреваемый задержан. Ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

