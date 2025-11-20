Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители установили обстоятельства инцидента, во время которого женщина получила тяжелые ножевые ранения. По данным полиции, между супругами возникла внезапная ссора, переросшая в физический конфликт. В ходе спора 30-летний мужчина ударил ножом в грудную клетку 24-летнюю женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Событие произошло 19 ноября на улице Высоковольтной в Соборном районе Днепра. На место прибыли сотрудники отдела полиции № 2, оперативно задержавшие подозреваемого согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории и разработки места происшествия правоохранители изъяли нож, который, по предварительным данным, был использован во время нападения.

На следующий день следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все детали происшествия и возможные мотивы конфликта.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который во время ночной потасовки убил 16-летнего знакомого ударом ножа прямо в сердце - подросток умер на улице возле гостиницы, не дождавшись медиков.