В Виннице загорелся генератор возле магазина
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
В Украину идет потепление до +20 градусов
В Днепре задержали мужчину, который нанес тяжелые ножевые ранения 24-летней женщине

Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители выясняют все обстоятельства семейного конфликта, который в Днепре завершился тяжелым ранением молодой женщины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители установили обстоятельства инцидента, во время которого женщина получила тяжелые ножевые ранения. По данным полиции, между супругами возникла внезапная ссора, переросшая в физический конфликт. В ходе спора 30-летний мужчина ударил ножом в грудную клетку 24-летнюю женщину. Пострадавшую срочно госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Событие произошло 19 ноября на улице Высоковольтной в Соборном районе Днепра. На место прибыли сотрудники отдела полиции № 2, оперативно задержавшие подозреваемого согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории и разработки места происшествия правоохранители изъяли нож, который, по предварительным данным, был использован во время нападения.

На следующий день следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все детали происшествия и возможные мотивы конфликта.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который во время ночной потасовки убил 16-летнего знакомого ударом ножа прямо в сердце - подросток умер на улице возле гостиницы, не дождавшись медиков.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
