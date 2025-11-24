Вбивство на Закарпатті: підозрюваного затримали на місці злочину

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, того вечора між загиблим та його знайомим під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сварки підозрюваний схопив ніж і завдав сусідові колотого поранення, від якого чоловік помер.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 58-річного чоловіка. Ніж, яким було вчинено злочин, вилучили правоохоронці.

Підозрюваного затрималина місці інциденту та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України, що передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі слідчі вирішують питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік задушив дружину через ревнощі. Підозрюваного затримано. Йому повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.