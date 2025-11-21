14:02  22 листопада
21 листопада 2025, 16:57

Гепатит А у селі Іза на Закарпатті: з початку року зареєтровано 196 випадків

21 листопада 2025, 16:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У селі Іза та місті Хуст через повторний спалах вірусного гепатиту А запровадили нові протиепідемічні обмеження терміном на 60 днів або до окремого рішення

Про це пишуть мсцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Від початку року в Ізі зареєстровано 196 випадків хвороби, майже половина з них (46%) – серед учнів місцевого навчального закладу.

Нові випадки підтверджені 14 листопада свідчать про серйозне епідемічне ускладнення.

Відтак за рішенням комісії з питань ТЕБ та НС запроваджено низку обмежень.

Заклади харчування та заходи:

  • призупиняється робота кафе, ресторанів і весільних залів;
  • забороняються ярмарки, святкування та масові заходи у с. Іза та м. Хуст;
  • заборонені туристичні події, екскурсії та табори.

Освіта:

  • усі заклади освіти в Ізі переходять на дистанційне навчання;
  • дистанційно навчатимуться й діти, які проживають у селі, незалежно від закладу.

Транспорт та контроль:

  • на в’їздах до села встановлюються контрольні пости;
  • заборонено зупинку транспорту у межах населеного пункту, окрім транзиту;
  • туристичні автобуси можуть лише проїжджати без зупинки;
  • поліція патрулює село для недопущення скупчення людей.

Культура:

  • заклади культури, де працюють із дітьми, тимчасово призупиняють роботу.

Медичний контроль:

  • медики посилюють раннє виявлення нових випадків;
  • Держпродспоживслужба проводить щоденний епідмоніторинг;
  • комунальні служби та поліція фіксують порушення обмежень.

Жителів закликають суворо дотримуватися правил гігієни, пити лише кип’ячену воду, уникати масових зібрань і негайно звертатися до лікаря при перших симптомах.

Обмеження діятимуть до стабілізації епідемічної ситуації.

Нагадаємо, з 19 листопада в селі Іза ввели посилені протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації із вірусним гепатитом А. Тим часом, жителі села вимагають скасувати карантин. Вони перекрили дороги другий день поспіль, заблокувавши всі в’їзди до населеного пункту.

