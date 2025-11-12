Бурые медведи Карпат попали в фотоловушку: снимки из Ужанского нацпарка

Фото: Ужанский национальный парк

Как сообщает RegioNews фотографии опубликовали на странице парка в Facebook.

"На фотоловушках мы видим и медвежат-однолеток, и старших, так называемых неженок, которые держатся матери еще три-четыре года и даже присматривают за младшими", – говорится в сообщении.

Кроме медведей, камеры зафиксировали оленей, сарну и диких свиней.

Справка: Бурый медведь (Ursus arctos) – крупнейшее хищное млекопитающее Европы, известное не кровожадностью, а размерами.

Карпатские медведи обычно больше европейских родственников: самцы достигают 1,8-2,4 м и массы 180-340 кг, самки -1,4-1,8 м и 160-180 кг, иногда встречаются особи весом до 400 кг.

В Украине насчитывается около 400 бурых медведей, самая большая популяция – на Закарпатье.

Вид занесен в Красную книгу Украины как "исчезающий".

Как известно, Ужанский национальный природный парк расположен в пределах Украинских Карпат на территории Великоберезнянского района Закарпатской области.

