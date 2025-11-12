14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 15:53

Бурые медведи Карпат попали в фотоловушку: снимки из Ужанского нацпарка

12 ноября 2025, 15:53
Фото: Ужанский национальный парк
В фотоловушку Ужанского национального парка попали бурые медведи

Как сообщает RegioNews фотографии опубликовали на странице парка в Facebook.

"На фотоловушках мы видим и медвежат-однолеток, и старших, так называемых неженок, которые держатся матери еще три-четыре года и даже присматривают за младшими", – говорится в сообщении.

Кроме медведей, камеры зафиксировали оленей, сарну и диких свиней.

Справка: Бурый медведь (Ursus arctos) – крупнейшее хищное млекопитающее Европы, известное не кровожадностью, а размерами.

Карпатские медведи обычно больше европейских родственников: самцы достигают 1,8-2,4 м и массы 180-340 кг, самки -1,4-1,8 м и 160-180 кг, иногда встречаются особи весом до 400 кг.

В Украине насчитывается около 400 бурых медведей, самая большая популяция – на Закарпатье.

Вид занесен в Красную книгу Украины как "исчезающий".

Как известно, Ужанский национальный природный парк расположен в пределах Украинских Карпат на территории Великоберезнянского района Закарпатской области.

Напомним, в Чернобыльской зоне ученые обнаружили одичавшее стадо коров. По словам ученых, животные вели себя как полностью дикая группа: 12 взрослых коров внимательно оберегали двух темных телят, родившихся ранее в этом году.

