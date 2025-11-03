16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
Погода в Украине резко изменится
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных

Фото из открытых источников
Недавно в Никополе птицу во время полета сбил российский беспилотник. Однако ястреб получил ранения из-за взрывной волны и обломков.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Активисты доставили раненую птицу в больницу. Ветеринары сообщили, что вернуться на свободу хищник не сможет. Перелом крыла, который получил "в бою", исправить невозможно, ведь кости и мягкие ткани слишком сильно повреждены.

Врач-орнитолог, осматривавший раненого ястреба, диагностировал также легкое сотрясение мозга. Из-за еще не проводивших ампутацию, поскольку это может быть смертельно опасно.

"Мы сдали анализы. У птицы есть паразиты. Назначено лечение по меньшей мере на три недели", — сообщили в клинике.

Птицу назвали ПВО, поскольку он спас людей от русского дрона ценой собственного здоровья. Теперь помощь нужна и ему: волонтеры объявили сбор средств на питание для ястреба-защитника.

Ссылка на банке: https://send.monobank.ua/jar/rPqhKNogY
Номер карты: 4874 1000 2152 7927

Напомним, ранее такой случай происходил и в Днепре. Там прооперировали птицу, которую атаковал российский беспилотник . Шрайк (так назвали птицу) пытался прогнать беспилотник с охраняемой территории и получил ранения. Сейчас птица идет на женитьбу под наблюдением волонтеров и ветеринаров.

