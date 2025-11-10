На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха

Фото из открытых источников

На оккупированных территориях россияне занялись отловом кошек и собак. При этом их цель в меху животных

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали представители движения сопротивления "Желтая лента", в селах вокруг Токмака на временно оккупированной части Пологовского района Запорожской области действует группа приезжих россиян. Они ловят домашних животных, чтобы получить мех.

По словам местных жителей, эти группы "работают" преимущественно вечером. Кроме того, мужчины одетые в камуфляж предлагали жителям оккупированного Запорожья "подработать". Задача заключалась в том, чтобы принести животное, невредимое огнестрельным ранением, — чтобы не испортить шерсть.

"Такая практика не впервые фиксируется на оккупированных территориях, спрос на сырье для российских кустарных производств на ТОТ велик, потому что договориться с оккупационными властями о незаконном бизнесе – быстро и дешево", - рассказали активисты.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.