19:59  10 ноября
Россияне прорвали границу в Харьковской области
17:39  10 ноября
На Украину надвигается циклон с дождями и похолоданием
15:59  10 ноября
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
UA | RU
10 ноября 2025, 16:15

На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха

10 ноября 2025, 16:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На оккупированных территориях россияне занялись отловом кошек и собак. При этом их цель в меху животных

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали представители движения сопротивления "Желтая лента", в селах вокруг Токмака на временно оккупированной части Пологовского района Запорожской области действует группа приезжих россиян. Они ловят домашних животных, чтобы получить мех.

По словам местных жителей, эти группы "работают" преимущественно вечером. Кроме того, мужчины одетые в камуфляж предлагали жителям оккупированного Запорожья "подработать". Задача заключалась в том, чтобы принести животное, невредимое огнестрельным ранением, — чтобы не испортить шерсть.

"Такая практика не впервые фиксируется на оккупированных территориях, спрос на сырье для российских кустарных производств на ТОТ велик, потому что договориться с оккупационными властями о незаконном бизнесе – быстро и дешево", - рассказали активисты.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

животные
Армия РФ продвигается в Запорожской области – Deepstate
10 ноября 2025, 20:31
Киевлянин обворовал эксвоенного на колесном кресле и получил 8 лет заключения
10 ноября 2025, 20:28
Апелляционный суд оставил в силе приговор трем лицам за сексуальное насилие над несовершеннолетней в Закарпатье
10 ноября 2025, 20:07
Россияне прорвали границу в Харьковской области
10 ноября 2025, 19:59
Соцпомощь от мошенников: на Буковине аферисты "нажились" на людях, надеявшихся на помощь от благотворительного фонда
10 ноября 2025, 19:45
Мужчина напал на женщину на территории женского монастыря в Белой Церкви
10 ноября 2025, 19:42
Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова оплатить "ПриватБанку" более $3 млрд
10 ноября 2025, 19:22
Отключение света 11 ноября: в Украине будут действовать ограничения из-за последствий российских атак
10 ноября 2025, 19:08
Штрафы за нарушение ПДД для водителей: как проверить и оплатить
10 ноября 2025, 18:59
В Харьковской области аптекарша оказалась агенткой РФ: какой приговор она получила
10 ноября 2025, 18:45
