22 октября 2025, 22:50

В Чернобыльской зоне ученые обнаружили одичавшее стадо коров: среди них - почти черные телята

22 октября 2025, 22:50
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Во время недавнего экспедиционного выезда на территорию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника украинские исследователи встретили уникальное явление — стадо одичавших коров

Об этом сообщили в пресс-службе заповедника, обнародовав соответствующие фото, сделанные исследовательницей Ольга Бельской, передает RegioNews.

По словам ученых, животные вели себя как полностью дикая группа: 12 взрослых коров внимательно оберегали двух темных телят, родившихся ранее в этом году. Когда исследователи попытались подойти поближе, чтобы посчитать животных и запечатлеть их на фото, стадо сгруппировалось, стремительно преодолело водное препятствие и исчезло среди леса.

Ученые признаются, что после такого исчезновения осталось особое чувство — будто прикоснулись к дикой части природы, живущей своим ритмом, независимо от человека. Этот момент стал еще более уникальным, ведь по дороге команда также встретила табун лошадей Пржевальского. Животные свободно передвигались среди высокой травы, а среди них заметили нескольких молодых жеребят.

Специалисты отмечают, что даже в условиях зоны отчуждения природа продолжает восстанавливаться, и это настоящее чудо.

Как известно, недавно в Чернобыльском заповеднике также удалось зафиксировать редкую птицу — черную аист. Его удалось снять фотоловушкой, хотя этот вид чрезвычайно осторожен и редко попадает в объектив. По оценкам биологов, в заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста.

животные Чернобыль
