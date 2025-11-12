14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 15:53

Бурі ведмеді Карпат потрапили у фотопастку: знімки з Ужанського нацпарку

12 листопада 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
Фото: Ужанський національний парк
Читайте также
на русском языке

У фотопастку Ужанського національного парку потрапили бурі ведмеді

Як інформує RegioNews світлини опублікували на сторінці парку у Facebook.

"На фотопастках ми бачимо і ведмежат-однорічок, і старших, так званих пестунів, які тримаються матері ще три-чотири роки і навіть приглядають за молодшими", – йдеться у повідомленні.

Окрім ведмедів, камери зафіксували оленів, сарну та диких свиней.

Довідка: Бурий ведмідь (Ursus arctos) – найбільший хижий ссавець Європи, відомий не кровожерливістю, а розмірами.

Карпатські ведмеді зазвичай більші за європейських родичів: самці досягають 1,8-2,4 м і маси 180-340 кг, самки –1,4-1,8 м і 160-180 кг, інколи трапляються особини вагою до 400 кг.

В Україні налічується близько 400 бурих ведмедів, найбільша популяція – на Закарпатті.

Вид занесений до Червоної книги України як"зникаючий".

Як відомо, Ужанський національний природний парк розташований у межах Українських Карпат на території Великоберезнянського району Закарпатської області.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні вчені виявили здичавіле стадо корів. За словами науковців, тварини вели себе як повністю дика група: 12 дорослих корів уважно оберігали двох темних телят, що народились раніше цього року.

Закарпаття нацпарк бурі ведмеді фотопастка тварини Карпати
11 листопада 2025
07 серпня 2025
