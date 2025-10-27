В Закарпатской области на границе с Румынией ограничили движение более чем на 30 дней

иллюстративное фото: из открытых источников

Румыния продлила ограничение дорожного движения на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"С 27 октября 2025 года продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино – Сигета-Мармация"", – говорится в сообщении.

В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 15:30 оформление транспортных средств будет периодически приостанавливаться. В то же время, пешеходное сообщение будет работать без ограничений.

Как отмечается, ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса. Работы продлятся около 33 суток.

