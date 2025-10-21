11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 15:59

На Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые переправляли лиц через границу

21 октября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Организатором преступной схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно покинул место службы и находился в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Кроме него в преступную группировку входили еще двое местных жителей. Злоумышленники планировали незаконно переправить двух военнообязанных лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска в горно-лесистую местность.

За свою схему они планировали получить 15 000 долларов США.

Злоумышленников задержали. По их месту жительства были проведены обыски, в ходе которых выявлено и изъято 12 000 долларов США, более 150 000 гривен, 2 автомобиля, мобильные телефоны, записи сделок и другие доказательства преступной деятельности.

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

Напомним, на днях в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
побег за границу Закарпатье ГПСУ коррупционная схема схема
Два села на Закарпатье попали в рейтинг ООН
20 октября 2025, 17:59
На Закарпатье задержан мужчина, который помогал военнообязанным за 500 долларов уклоняться от мобилизации
18 октября 2025, 19:19
На Закарпатье женщина подожгла дом пенсионера из-за ссоры
17 октября 2025, 19:15
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
РФ атаковала дронами Смелу: поврежден объект критической инфраструктуры
21 октября 2025, 17:19
В водах Черного моря зафиксировано превышение допустимых показателей загрязнения
21 октября 2025, 16:49
Смертельное ДТП в Киевской области: погиб подросток, за рулем был 15-летний
21 октября 2025, 16:25
Украинцы стали меньше пить пиво
21 октября 2025, 16:19
В Харькове возле Дворца Спорта перевернулось авто
21 октября 2025, 15:55
В Укрэнерго назвали дату старта отопительного сезона
21 октября 2025, 15:51
На оккупированном Запорожье россияне начали продавать земли местных жителей
21 октября 2025, 15:28
Рада увеличила расходы на оборону в 2025 году еще на 325 млрд грн
21 октября 2025, 15:24
В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК
21 октября 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »