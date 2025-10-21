фото: ГПСУ

Организатором преступной схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, который самовольно покинул место службы и находился в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Кроме него в преступную группировку входили еще двое местных жителей. Злоумышленники планировали незаконно переправить двух военнообязанных лиц через государственную границу Украины вне пунктов пропуска в горно-лесистую местность.

За свою схему они планировали получить 15 000 долларов США.

Злоумышленников задержали. По их месту жительства были проведены обыски, в ходе которых выявлено и изъято 12 000 долларов США, более 150 000 гривен, 2 автомобиля, мобильные телефоны, записи сделок и другие доказательства преступной деятельности.

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

