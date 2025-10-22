07:28  22 октября
22 октября 2025, 09:45

Скрытые активы главы Закарпатской ОВА: журналисты нашли недвижимость и бизнесы

22 октября 2025, 09:45
Фото: из открытых источников
Журналисты Bihus.Info выяснили, что глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий не указал в декларации бывшую жену и ее бизнесы и недвижимость

Об этом идет речь в новом расследовании, передает RegioNews.

В декларации чиновника почти нет имущества, а также отсутствуют упоминания о жене, с которой он якобы расстался еще в 2016 году. Впрочем, журналисты заметили, что пара продолжает проживать вместе в имении в историческом центре Ужгорода, оформленном на бывшего тестя Билецкого.

По данным Bihus.Info, с начала полномасштабного вторжения Мирослав Билецкий и его экс-жена выезжали за границу по меньшей мере 8 раз, 7 из которых на автомобиле, записанном на женщину.

Оксана Билецкая активно занимается бизнесом и имеет доли в ряде компаний, среди партнеров которых влиятельные региональные нардепы – Василий Петьовка и Валерий Лунченко. Итого они владеют 5 теле- и радиокомпаниями.

Ранее у женщины был совместный бизнес с контрабандистом и бывшим таможенником Валерием Пересоляком, внесенным в санкционный список СНБО, а также с руководителем коммунального предприятия Виноградовского городского совета Артуром Шереги, у которого обнаружены российские активы и паспорт.

Кроме этого, у эксжены и детей Билецкого доли в компаниях, бенефициарами которых являются бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший нардеп Игорь Котвицкий.

Также в двух агрокомпаниях Авакова и Котвицкого журналисты обнаружили долю якобы жены старшего сына Билецкого – Мирославы Опшитош, которая не указана в декларациях сына Дмитрия. Ей принадлежит земельный участок в центре Хуста под ЖК "Shayan lux house", 220 м² недвижимости в самом ЖК, две квартиры в Хусте, несколько гектаров земли в курортном Шаяне и торговые помещения на рынке.

В комментарии журналистам Bihus.Info об отсутствии эксжены в декларации Мирослав Билецкий заявил, что у него "не возникало юридической обязанности по поводу такого декларирования". А также добавил, что на его "работу как руководителя ОВА не могут и не влияют посторонние люди".

Напомним, украинские чиновники "ошибались" в декларациях почти на 6 млрд грн. Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных.

