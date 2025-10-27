У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"З 27 жовтня 2025 року продовжуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй"", – йдеться у повідомленні.

У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 9:00 до 15:30 оформлення транспортних засобів буде періодично призупинятися. Водночас пішохідне сполучення працюватиме без обмежень.

Як зазначається, обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса. Роботи триватимуть близько 33 діб.

Нагадаємо, на Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією. Чоловіки зізнались, що проклали собі маршрут до Румунії та сподівались втекти за кордон. Тепер їм доведеться сплатити штраф.