16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 16:55

5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів

23 жовтня 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
Закарпатські правоохоронці затримали двох зловмисників за переправлення чоловіків через кордон. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 56-річного жителя міста Виноградів та 45-річного мукачівця. Вони організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. 56-річний організатор є адвокатом. Він поселив "клієнта" прямо в себе вдома.

Зокрема, адвокат дав "клієнту" рятувальний жилет та металеві щипці. Переправлення повинно було відбутися в межах Берегівського району. За розробленою схемою чоловіка мали підвезти до річки Тиса, яку він повинен був подолати вплав, після чого за допомогою щипців пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини.

За своїй послуги зловмисники просили 5 тисяч доларів. Затримали їх за пів кілометра від державного кордону — вони саме транспортували свого "клієнта".

"Організатора та його спільника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

перетин кордону ухилення від мобілізації Закарпаття
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
