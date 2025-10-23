5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
Закарпатські правоохоронці затримали двох зловмисників за переправлення чоловіків через кордон. Тепер вони отримали підозри
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Правоохоронці затримали 56-річного жителя міста Виноградів та 45-річного мукачівця. Вони організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. 56-річний організатор є адвокатом. Він поселив "клієнта" прямо в себе вдома.
Зокрема, адвокат дав "клієнту" рятувальний жилет та металеві щипці. Переправлення повинно було відбутися в межах Берегівського району. За розробленою схемою чоловіка мали підвезти до річки Тиса, яку він повинен був подолати вплав, після чого за допомогою щипців пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини.
За своїй послуги зловмисники просили 5 тисяч доларів. Затримали їх за пів кілометра від державного кордону — вони саме транспортували свого "клієнта".
"Організатора та його спільника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.