Закарпатські правоохоронці затримали двох зловмисників за переправлення чоловіків через кордон. Тепер вони отримали підозри

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 56-річного жителя міста Виноградів та 45-річного мукачівця. Вони організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. 56-річний організатор є адвокатом. Він поселив "клієнта" прямо в себе вдома.

Зокрема, адвокат дав "клієнту" рятувальний жилет та металеві щипці. Переправлення повинно було відбутися в межах Берегівського району. За розробленою схемою чоловіка мали підвезти до річки Тиса, яку він повинен був подолати вплав, після чого за допомогою щипців пошкодити загороджувальний паркан і перейти на територію Угорщини.

За своїй послуги зловмисники просили 5 тисяч доларів. Затримали їх за пів кілометра від державного кордону — вони саме транспортували свого "клієнта".

"Організатора та його спільника затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.