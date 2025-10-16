09:30  16 жовтня
16 жовтня 2025, 10:00

На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

16 жовтня 2025, 10:00
Фото: Нацполіція
Вбивство сталось 12 жовтня у селі Кам’янське Берегівського району. Там знайшли тіла подружжя пенсіонерів

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Тіла пенсіонерів знайшов їхній односелець, який одразу після цього звернувся до правоохоронців. За словами поліцейських, на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини було виявлено численні колото-різані рани та інші тілесні ушкодження.

Підозрюваним виявився 42-річний односелець літньої пари. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг, на якому були плями крові. Згодом підозрюваного затримали в одному з прилеглих селищ, де він намагався переховуватися.

Чоловіку повідомили про підозру. Розслідування продовжується. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо про шокуючий випадок у Криворізькому районі, 29-річний чоловік убив жінку та намагався приховати злочин у колодязі.

