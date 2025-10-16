Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Тіла пенсіонерів знайшов їхній односелець, який одразу після цього звернувся до правоохоронців. За словами поліцейських, на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини було виявлено численні колото-різані рани та інші тілесні ушкодження.

Підозрюваним виявився 42-річний односелець літньої пари. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг, на якому були плями крові. Згодом підозрюваного затримали в одному з прилеглих селищ, де він намагався переховуватися.

Чоловіку повідомили про підозру. Розслідування продовжується. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо про шокуючий випадок у Криворізькому районі, 29-річний чоловік убив жінку та намагався приховати злочин у колодязі.