11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 18:25

На Дніпропетровщині викрили подружжя з наркоплантацією

14 жовтня 2025, 18:25
Фото: Нацполіція
На Дніпропетровщині чоловік та жінка вирощували коноплі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік став вирощувати коноплі у парниках. При цьому він робив це так, ніби на території свого домогосподарства він вирощує овочі. До "бізнесу" він залучив співмешканку. Разом вони облаштували систему поливу, здійснювали догляд та культивацію заборонених рослин.

Під час обшуків поліція знайшла кущі конопель, вартість яких за цінами "чорного ринку" становить близько 7 мільйонів гривень. Чоловіку та жінці повідомили про підозру за фактом незаконного посіву та вирощування заборонених рослин з метою збуту.

Нагадаємо, у серпні на Київщині викрили "бізнесменів", які торгували наркотиками. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного
14 жовтня 2025, 20:20
До Мукачева прибув евакуаційний потяг з Дніпропетровщини: 9 дітей серед пасажирів
14 жовтня 2025, 20:01
13 кілограмів "товару": на Житомирщині затримали нарко-курє'ра
14 жовтня 2025, 19:55
На Харківщині викрили кол-центр, який продавав небезпечні БАДи літнім людям
14 жовтня 2025, 19:42
Пообіцяв заробіток: у Дніпрі чоловік оформив на знайому шість кредитів
14 жовтня 2025, 19:35
У Самарівському районі Дніпропетровщини 32-річний чоловік пограбував храм на 6 тис. грн
14 жовтня 2025, 19:16
На Дніпропетровщині через атаки дронів загинула жінка, пошкоджені будинки
14 жовтня 2025, 18:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
