Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Чоловік став вирощувати коноплі у парниках. При цьому він робив це так, ніби на території свого домогосподарства він вирощує овочі. До "бізнесу" він залучив співмешканку. Разом вони облаштували систему поливу, здійснювали догляд та культивацію заборонених рослин.

Під час обшуків поліція знайшла кущі конопель, вартість яких за цінами "чорного ринку" становить близько 7 мільйонів гривень. Чоловіку та жінці повідомили про підозру за фактом незаконного посіву та вирощування заборонених рослин з метою збуту.

