Правоохоронці затримали п’ятьох осіб під час спроби незаконного переправлення через кордон, сума операції сягала 28 тисяч доларів

передає RegioNews.

На Закарпатті прикордонники затримали п’ятьох осіб, причетних до спроби незаконного перетину державного кордону. Серед них були чотири "клієнти" та організатор переправлення. Інформацію про можливе порушення правоохоронці отримали під час оперативної роботи Головного оперативно-розшукового відділу та Мукачівського прикордонного загону, відділення "Велятино".

Чотирьох чоловіків віком від 25 до 32 років прикордонники помітили за допомогою приладів дистанційного спостереження. Вони рухалися в напрямку кордону з Румунією, намагаючись обійти контрольні пункти. Група реагування виїхала на затримання порушників. Під час переслідування чоловіки намагалися втекти. Після попереджувальних пострілів угору з пристрою для відстрілу гумових куль їх вдалося зупинити.

За інформацією правоохоронців, групу організував місцевий мешканець селища Вишково, який мав супроводжувати чоловіків до кордону. За послуги організатора кожен з учасників "мандрівки" заплатив 7 тисяч доларів США.

Щодо чотирьох громадян прикордонники склали адміністративні документи за ч.2 ст.185-10 та ч.2 ст.204-1 КУпАП. Крім того, організатору переправлення повідомили про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а матеріали передали до поліції для подальшого розслідування.

